ОАЭ осудили два теракта в Дамаске и выразили солидарность с Сирией

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили два террористических взрыва, произошедших у здания Министерства туризма в столице Сирии Дамаске, в результате которых несколько человек получили ранения.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило решительное осуждение этих террористических актов и твердое неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство подчеркнуло солидарность ОАЭ с Сирийской Арабской Республикой и ее народом, а также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.