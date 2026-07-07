ОАЭ решительно осудили враждебную атаку Ирана на катарский танкер Al Rakeyyat

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили враждебную атаку Ирана на катарский танкер Al Rakeyyat, следовавший вблизи Ормузского пролива.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эта атака представляет серьезную угрозу для безопасности международного судоходства и является опасной эскалацией, подрывающей безопасность и стабильность одного из важнейших водных путей мира.

ОАЭ выразили солидарность с Государством Катар и полную поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности катарских судов, защиту национальных интересов страны и свободы судоходства в региональных и международных водах.

Министерство подчеркнуло, что эта атака является грубым нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, в которой подтверждается важность свободы судоходства и недопустимость нападений на коммерческие суда или создания препятствий на международных морских маршрутах.

Министерство также подчеркнуло, что нападения на коммерческие суда и использование Ормузского пролива как инструмента для экономического давления или шантажа недопустимы и представляют прямую угрозу для стабильности региона, глобальной энергетической безопасности и безопасности международной торговли.