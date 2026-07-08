Заявление государственного министра в Министерстве иностранных дел ОАЭ Саида Аль Хаджери

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2026 года (WAM) -- Государственный министр в Министерстве иностранных дел ОАЭ Саид Аль Хаджери заявил, что, несмотря на глобальные и региональные вызовы, экономика ОАЭ продолжает развиваться, подтверждая свою устойчивость и стабильность.

Ниже приводится полный текст заявления министра Аль Хаджери:

«Сила нашей экономики основана на прочном исторически сложившемся фундаменте, глобальной взаимосвязанности, развитости институтов и способности гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия. Такое сочетание факторов позволит нам стать еще сильнее на фоне нынешней геополитической динамики.

Если рассматривать иностранные инвестиции как отдельный показатель, то за последние месяцы около 98% иностранных инвестиций в ОАЭ сохранились, что свидетельствует об устойчивом доверии к нашей экономике, институтам и долгосрочному видению.

Сегодня экономика ОАЭ опирается на прочные и диверсифицированные основы. В 2025 году на ненефтяные сектора пришлось почти 79% национального ВВП. Эти сектора поддерживаются инфраструктурой мирового уровня, надежными финансовыми институтами, а также развитыми логистическими и энергетическими возможностями.

Активы суверенных фондов ОАЭ составляют около 2,49 трлн долларов США, при этом страна может использовать преимущества 37 соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

ОАЭ давно закрепили за собой статус одного из ключевых мировых центров капитала, торговли и привлечения талантов, продолжая входить в число стран с наиболее конкурентоспособными условиями для ведения бизнеса.

Опираясь на эти устойчивые и значимые преимущества, мы стремимся не просто сохранить текущую динамику, а ускорить дальнейшее развитие. Инвестиции в искусственный интеллект, передовые отрасли, торговлю, финансы и цифровую инфраструктуру позволят нам создать еще более широкие возможности для будущих поколений.

Сегодня в ОАЭ живут и работают представители более 200 национальностей. Они вносят вклад в развитие динамичной экономики, связанной с мировыми рынками, и укрепляют позиции страны как привлекательного направления для талантов, инноваций и предпринимательства.

Мы приглашаем инвесторов, компании и партнеров со всего мира стать частью следующего этапа роста и процветания. Это приглашение открывает беспрецедентный доступ к секторам с высоким потенциалом роста и глобальным рынкам, а также дает возможность работать в одной из самых стабильных и конкурентоспособных бизнес-сред в мире».