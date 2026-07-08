ОАЭ решительно осудили новые враждебные атаки Ирана на Бахрейн и Кувейт

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили новые враждебные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников, направленные против Королевства Бахрейн и Государства Кувейт.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что эти враждебные атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Королевства Бахрейн и Государства Кувейт и представляют угрозу их безопасности и стабильности.

Министерство вновь заявило о полной солидарности ОАЭ с Королевством Бахрейн и Государством Кувейт, а также о поддержке всех мер, направленных на защиту их безопасности и стабильности.