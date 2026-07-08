ОАЭ уверенно продвигаются к достижению целей Национальной инвестиционной стратегии до 2031 года — министр инвестиций

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2026 года (WAM) -- Министр инвестиций ОАЭ Мохамед Хасан Аль-Сувайди подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты продолжают укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих мировых инвестиционных направлений. Этому способствуют развитая экономическая и законодательная база, а также четкое стратегическое видение, направленное на повышение конкурентоспособности страны и привлечение качественных инвестиций.

В комментарии Информационному агентству ОАЭ (WAM) по случаю публикации Министерством инвестиций доклада о прямых иностранных инвестициях в ОАЭ за 2026 год, отражающего рекордные показатели страны за 2025 год, Аль-Сувайди сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в ОАЭ четвертый год подряд достиг исторического максимума и составил 48,3 млрд долларов США.

Он добавил, что ОАЭ поднялись на девятое место в мире среди ведущих направлений для прямых иностранных инвестиций.

В интервью Аль-Сувайди рассказал об основных особенностях инвестиционной среды ОАЭ и стратегических приоритетах страны на предстоящий период.

Аль-Сувайди отметил, что Национальная инвестиционная стратегия до 2031 года предусматривает четкие задачи. В их числе увеличение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций до 240 млрд дирхамов ОАЭ, или около 65 млрд долларов США, а также рост общего объема прямых иностранных инвестиций в стране до 2,2 трлн дирхамов ОАЭ, или около 600 млрд долларов США, к 2031 году.

Он добавил, что ОАЭ последовательно продвигаются к достижению этих целей. В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в страну достиг нового рекордного уровня — 48,3 млрд долларов США, превысив промежуточный целевой показатель на 2025 год в 37 млрд долларов США. Этот показатель составляет около 74% от целевого объема ежегодного притока прямых иностранных инвестиций к 2031 году и 53% от целевого объема накопленных прямых иностранных инвестиций.

Министр инвестиций пояснил, что автомобилестроение заняло первое место среди отраслей, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций в новые проекты по объему капитальных вложений. На этот сектор пришлось более 30%. За ним следует сектор связи, рост которого обеспечили инвестиции в центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта. На долю сектора пришлось 29% капитальных вложений.

В секторе недвижимости объем капитальных вложений составил 1,9 млрд долларов США, увеличившись на 71% по сравнению с предыдущим годом. Сектор транспорта и складского хозяйства занял четвертое место по объему вложений в новые проекты, что отражает роль ОАЭ как глобального логистического и торгового центра.

Он отметил, что, по оценкам, объем внутренних прямых инвестиций составляет от 100 млрд до 119 млрд долларов США. Это примерно в 2,5 раза превышает ежегодный приток прямых иностранных инвестиций в страну.

По словам министра, такие показатели отражают доверие инвесторов, которые лучше всего знакомы с политической и экономической средой ОАЭ, а также с перспективами роста страны. Эти инвестиции способствуют развитию секторов экономики, инфраструктуры и базы знаний, которые, в свою очередь, привлекают иностранный капитал.

Он подчеркнул, что на следующем этапе ОАЭ продолжат этот курс за счет совершенствования политики и нормативной базы, снижения барьеров для выхода на рынок, улучшения операционной среды, расширения глобальных партнерств и предоставления дополнительной институциональной поддержки. Эти меры призваны ускорить размещение и расширение инвестиций через Национальный инвестиционный фонд, созданный с первоначальным капиталом около 10 млрд долларов США.

По его словам, такие усилия будут способствовать дальнейшему укреплению позиций ОАЭ среди ведущих мировых направлений для инвестиций и бизнеса.

Говоря о привлечении инвестиций в сферу искусственного интеллекта и передовых технологий, Аль-Сувайди отметил, что ОАЭ одними из первых начали внедрять технологии искусственного интеллекта в работу государственных структур, признавая их ключевую роль в формировании экономики будущего. По его словам, искусственный интеллект и передовые технологии сегодня входят в число главных приоритетов для инвесторов во всем мире.

Он добавил, что, по оценкам, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в ВВП ОАЭ достигнет около 14%. Это станет самым высоким показателем по доле ИИ в экономике и самым быстрым темпом роста на Ближнем Востоке.

Министр пояснил, что искусственный интеллект и передовые технологии входят в число приоритетных направлений Национальной инвестиционной стратегии до 2031 года.

По его словам, Министерство инвестиций формирует условия для развития этой сферы: создает необходимую вычислительную инфраструктуру, поддерживает научные исследования и подготовку специалистов, в том числе через Университет искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заеда. Кроме того, ведомство предоставляет стимулы компаниям и отраслям, которые активно внедряют автоматизацию и технологии искусственного интеллекта.

Аль-Сувайди отметил, что сектор связи, включающий центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта, в 2025 году занял второе место по объему капитальных вложений в новые проекты с участием прямых иностранных инвестиций. На него пришлось около 29% таких вложений.

По его словам, рост сектора поддержали три крупнейших мировых поставщика облачных услуг, которые создали в ОАЭ свою облачную инфраструктуру. Кроме того, в стране уже действует сеть центров обработки данных общей мощностью более 250 МВт, а еще 500 МВт мощностей находятся в стадии разработки.

Он добавил, что ОАЭ укрепили свои позиции в качестве одного из ведущих мировых инвесторов благодаря деятельности суверенных инвестиционных институтов, а также все более активной роли крупных национальных компаний и малых и средних предприятий.

В 2025 году объем прямых инвестиций ОАЭ за рубежом достиг 63,4 млрд долларов США. К концу года накопленный объем этих инвестиций составил 402,7 млрд долларов США, превысив объем прямых иностранных инвестиций, накопленных внутри страны. Это позволило ОАЭ войти в число немногих экономик мира, выступающих нетто-экспортерами капитала.

Он также отметил, что компании ОАЭ продолжают укреплять свое присутствие на международных рынках. В 2025 году объем зарубежных сделок по слияниям и поглощениям достиг рекордных 18,2 млрд долларов США. Всего было заключено 117 таких сделок.

По словам Аль-Сувайди, ведущую роль в этом процессе сыграли крупные национальные институты, при этом все активнее участвуют и компании частного сектора. Это отражает развитость инвестиционной экосистемы ОАЭ и ее глобальный охват.

В заключение Аль-Сувайди подтвердил, что структура прямых иностранных инвестиций все больше соответствует структуре национальной экономики и ее ключевым секторам роста.

По его словам, рекордный приток прямых иностранных инвестиций в размере 48,3 млрд долларов США, а также рост накопленного объема прямых иностранных инвестиций в ОАЭ до 318,9 млрд долларов США к концу 2025 года подтверждают привлекательность инвестиционной среды страны и высокий уровень доверия международных инвесторов к ОАЭ.



