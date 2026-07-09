Руководство ОАЭ поздравило президента Южного Судана с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Южный Судан Салве Кииру Маярдиту по случаю Дня независимости его страны.

Вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили президенту Маярдиту аналогичные поздравления по этому случаю.