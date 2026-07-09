Эмир Кувейта встретил президента ОАЭ, прибывшего с братским визитом

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня прибыл в Государство Кувейт с братским визитом.

В аэропорту Амири Его Высочество и сопровождающую делегацию встретил эмир Государства Кувейт Его Высочество шейх Мишааль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль Сабах.

Президента ОАЭ в ходе визита сопровождает делегация, в состав которой входят вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ Его Превосходительство шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд высокопоставленных должностных лиц ОАЭ.

Президента ОАЭ также встречали наследный принц Государства Кувейт Его Высочество шейх Сабах Аль-Халед Аль-Хамад Аль Сабах; премьер-министр Его Высочество шейх Ахмад Абдулла Аль-Ахмад Аль Сабах; первый заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Его Превосходительство шейх Фахад Юсеф Сауд Аль Сабах, а также ряд шейхов, министров и высокопоставленных должностных лиц Кувейта.