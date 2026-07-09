Кувейт перехватил три баллистические ракеты, крылатую ракету и беспилотники

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Вооруженные силы Кувейта перехватили три баллистические ракеты, одну крылатую ракету и 10 враждебных беспилотников, обнаруженных в воздушном пространстве страны рано утром в четверг, сообщило Министерство обороны.

Как передает Кувейтское информационное агентство (KUNA), официальный представитель министерства полковник Сауд Аль-Атван заявил, что угрозы были успешно перехвачены и нейтрализованы.

По словам Аль-Атвана, падение обломков привело к материальному ущербу в нескольких районах, один человек пострадал. Пострадавший получает медицинскую помощь, его состояние стабильное.