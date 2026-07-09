АБУ-ДАБИ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили агрессивное иранское нападение, в ходе которого братское Иорданское Хашимитское Королевство подверглось ракетной атаке.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ говорится, что эта атака является грубым нарушением суверенитета Иорданского Хашимитского Королевства и представляет угрозу его безопасности и стабильности.

В ведомстве вновь подтвердили полную солидарность ОАЭ с Иорданским Хашимитским Королевством и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.