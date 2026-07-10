ОАЭ приветствовали решение президента США начать процесс исключения Сирии из списка государств - спонсоров терроризма

АБУ-ДАБИ, 10 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали объявленное президентом США Дональдом Трампом решение начать процесс исключения Сирийской Арабской Республики из американского списка государств - спонсоров терроризма.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ отмечается, что этот шаг станет важным вкладом в восстановление и послевоенную реконструкцию Сирии, откроет новые возможности для оживления экономики и привлечения инвестиций, а также будет способствовать интеграции страны в мировую экономику. В ведомстве подчеркнули, что это, в свою очередь, поможет укреплению безопасности, стабильности и процветания Сирии.

Министерство вновь подтвердило неизменную поддержку ОАЭ всех усилий и инициатив, направленных на реализацию стремлений сирийского народа к безопасности, стабильности, мирному сосуществованию и устойчивому развитию.