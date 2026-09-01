РФ планирует к 2035 году выйти на выпуск 2,8 млн автотранспортных средств в год

МОСКВА, 31 августа 2026 года (WAM) -- Целевой сценарий стратегии развития автопрома России до 2035 года предполагает выход на производство 2,8 млн транспортных средств в год. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

"В итоге в целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 млн транспортных средств в год", - приводит слова Мантурова ТАСС.

При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируется довести до 80%, уточнил он.

Сейчас в России сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 млн автомобилей в год. В связи с этим ключевая задача реализации обновленной стратегии автопрома состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий, отметил Мантуров.