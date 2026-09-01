От имени президента ОАЭ Шахбут бин Нахайян принял участие в Международной торговой ярмарке в Мапуту

МАПУТУ, 1 сентября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян от имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна принял участие в открытии Международной торговой ярмарки в Мапуту (FACIM 2026) в Республике Мозамбик.

Участие ОАЭ в выставке подчеркивает стремление страны развивать экономические, торговые и инвестиционные связи с Мозамбиком, а также расширять сотрудничество между деловыми кругами двух стран.

Выступая на открытии выставки, шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян отметил, что отношения между ОАЭ и Мозамбиком развиваются все более динамично. По его словам, следующий этап открывает значительные возможности для углубления торгового и инвестиционного партнерства и его преобразования в конкретные проекты, которые будут приносить долгосрочную пользу обеим странам.

В рамках визита шейх Шахбут бин Нахайян встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Франсишку Шапу. Он передал ему приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, а также вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя Администрации президента Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна. Руководители ОАЭ также пожелали правительству и народу Мозамбика дальнейшего развития и процветания.

Со своей стороны президент Даниэль Франсишку Шапу передал приветствия президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю Дубая Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, а также вице-президенту, заместителю премьер-министра и председателю Администрации президента Его Высочеству шейху Мансуру бин Заеду Аль Нахайяну. Он также пожелал руководству, правительству и народу ОАЭ дальнейшего развития и процветания.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и пути их дальнейшего укрепления, прежде всего в экономической, торговой и инвестиционной сферах. Они также рассмотрели возможности расширения партнерства между частными секторами двух стран.

Шейх Шахбут бин Нахайян подтвердил стремление ОАЭ к дальнейшему укреплению партнерства с Мозамбиком и поддержке роли частного сектора в реализации проектов и развитии партнерств, отвечающих взаимным интересам двух стран.