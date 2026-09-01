Поток иностранных гостей в Россию вырос на 20% в первом полугодии 2026 года

МОСКВА, 1 сентября 2026 года (WAM) -- В первом полугодии 2026 года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 20 процентов и достиг 2,5 млн человек. Более 22 процентов иностранных гостей составили граждане Китая. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Его слова приводятся на сайте ведомства, сообщает TV BRICS.

Данные были озвучены на заседании Совета по туризму Расширенной туманганской инициативы (РТИ) и семинаре по въездному туризму в Северо-Восточной Азии, которые прошли в китайском городе Шэньяне.

В ходе мероприятий российская делегация отметила, что для продвижения туристического потенциала страны используются современные цифровые и маркетинговые решения. Например, в 2026 году был запущен сервис, позволяющий оплачивать транспорт, проживание, покупки и развлечения с помощью мобильного телефона и QR-кодов.

Особый интерес участников встречи вызвал проект возрождения исторического трансконтинентального маршрута «Великий чайный путь». Эта совместная инициатива России, Китая и Монголии получила практическую реализацию и рассматривается как одно из флагманских направлений туристического сотрудничества трех стран.

«Российская часть маршрута охватит порядка 20 регионов – от Дальнего Востока и Сибири через Урал и Поволжье до Москвы и Санкт-Петербурга. <...> В его основе – богатое историко-культурное наследие, природные достопримечательности и гастрономические традиции. При этом развитие маршрута опирается на расширение транспортной связанности между Россией и Китаем», – резюмировал Кондратьев.

На семинаре по въездному туризму в Северо-Восточной Азии российская делегация также представила другие примеры трансграничного сотрудничества: проекты Благовещенска и Хэйхэ, развитие Владивостока как направления, открывающего иностранным туристам российский Дальний Восток, использование туристического потенциала Транссибирской магистрали, природные и культурные достопримечательности района озера Байкал, а также развитие научного туризма на примере космодрома Восточный.

Ранее президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года, сообщается на сайте Кремля. В мае 2026 года стало известно, что Китай, в свою очередь, продлил безвизовый режим для россиян на тот же срок.