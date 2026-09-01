Президент ОАЭ принял премьер-министра Иракского Курдистана в присутствии Мохаммеда бин Рашида

АБУ-ДАБИ, 1 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани в присутствии вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

В ходе встречи стороны обсудили давние отношения между ОАЭ и Республикой Ирак, уделив особое внимание связям с Иракским Курдистаном, а также путям дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах народов двух сторон.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность усилий по укреплению безопасности, стабильности и устойчивого мира на Ближнем Востоке на благо всех народов региона.

На встрече присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Саиф бин Мохаммед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Сурур бин Мохаммед Аль Нахайян; председатель фонда Zayed for Good Его Высочество шейх Нахайян бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Заед бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян; председатель Управления гражданской авиации Дубая, председатель Dubai Airports, а также председатель и генеральный директор авиакомпании Emirates и группы Emirates Его Высочество шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов, официальных лиц, гостей и граждан ОАЭ.