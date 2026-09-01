Лана Нусейбе приняла копии верительных грамот посла Франции

АБУ-ДАБИ, 1 сентября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ Лана Заки Нусейбе приняла копии верительных грамот посла Французской Республики в ОАЭ Мари Одюар.

Нусейбе пожелала ей успехов в выполнении обязанностей и подтвердила стремление ОАЭ к дальнейшему расширению сотрудничества с Францией в интересах двух стран и их дружественных народов.

Со своей стороны, посол Франции высоко оценила положение ОАЭ на региональном и международном уровнях, отметив мудрое видение президента страны Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, и выразила стремление содействовать дальнейшему укреплению и развитию отношений между двумя странами в различных сферах.