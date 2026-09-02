Фьючерсы на Brent выросли на 0,92% до 95,52 доллара за баррель

СИНГАПУР, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть выросли почти на 1% на ранних торгах в среду после резкого роста накануне на фоне опасений по поводу перебоев с поставками.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 00:08 по Гринвичу подорожали на 87 центов, или на 0,92%, до 95,52 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 80 центов, или на 0,89%, до 91,02 доллара за баррель.

Во вторник оба контракта подорожали более чем на 4 доллара. Для Brent рост стал максимальным с 24 июля, а для WTI — с 23 июля.