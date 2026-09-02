Цены на золото опустились до минимума более чем за три недели

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в среду снизились до минимального уровня более чем за три недели.

К 00:17 по Гринвичу золото на спотовом рынке подешевело на 0,6% до 4 304,01 доллара за унцию, что стало минимальным уровнем с 7 августа.

Декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 1% до 4 350,80 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 1% до 63,60 доллара за унцию, платина — на 1% до 1 722,23 доллара, а палладий — на 1,4% до 1 292,21 доллара за унцию.