Беспилотник попал в жилой комплекс в Кувейте, пострадавших нет

КУВЕЙТ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Пожарные взяли под контроль возгорание, возникшее на рассвете в среду в жилом комплексе в одном из районов столицы Кувейта после попадания в него вражеского беспилотника в ходе иранской агрессии.

Представитель Пожарной службы Кувейта бригадный генерал Мохаммад Аль-Гариб сообщил в заявлении, распространенном Кувейтским информационным агентством (KUNA), что пожарные из частей Аль-Хилали и Аль-Мадина сразу после прибытия на место приступили к тушению и взяли пожар под контроль.

По словам Аль-Гариба, пострадавших нет, причинен только материальный ущерб.