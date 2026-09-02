Президент ОАЭ пригласил эмира Катара на Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил эмиру Государства Катар Его Высочеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани письменное послание с официальным приглашением принять участие в Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Конференция пройдет 8–10 декабря в Абу-Даби и будет организована ОАЭ в партнерстве с Республикой Сенегал.

Государственный министр по иностранным делам Министерства иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи получил послание от посла ОАЭ в Катаре Саида Абдуллы Аль-Кемзи в ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Министерства иностранных дел Катара в Дохе.