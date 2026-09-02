Халед бин Мохамед бин Заед встретился с председателем компании AMD

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с председателем и генеральным директором AMD доктором Лизой Су. AMD является одной из ведущих компаний в сфере решений на основе искусственного интеллекта и производства полупроводников.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта, а также развитие технологий и решений в сфере высокопроизводительных и облачных вычислений и инфраструктуры центров обработки данных.

На встрече присутствовали председатель Управления по исполнительным вопросам, управляющий директор и генеральный директор группы Mubadala Investment Company Халдун Халифа Аль-Мубарак, а также генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш.