ОАЭ выразили солидарность с Египтом и Иорданией после ДТП с пассажирским автобусом

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили солидарность с Арабской Республикой Египет и Иорданским Хашимитским Королевством после ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Южный Синай, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительствам и народам Египта и Иордании и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.