ЛАГ предупредила, что эскалация со стороны Ирана напрямую угрожает безопасности региона

КАИР, 3 сентября 2026 года (WAM) -- Лига арабских государств предупредила о серьезных последствиях продолжающейся эскалации со стороны Ирана в регионе, подчеркнув, что она напрямую угрожает региональной безопасности и может привести к расширению конфликта.

В заявлении, опубликованном в среду, Генеральный секретариат ЛАГ осудил новые нападения на ряд арабских государств. В Лиге подчеркнули, что они нарушают суверенитет и территориальную целостность этих стран и подрывают усилия по деэскалации.

ЛАГ призвала немедленно прекратить все акты агрессии и призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность и вернуться к политическим переговорам для восстановления стабильности в регионе.