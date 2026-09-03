Шариф Аль Олама: ОАЭ выстраивают более чистую, интеллектуальную и эффективную энергосистему на основе сбалансированного подхода

ДУБАЙ, 3 сентября 2026 года (WAM) -- На 50-й выставке Middle East Energy заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ по вопросам энергетики и нефтяного сектора Шариф Аль Олама рассказал о ходе реализации целей страны в сфере чистой энергетики до 2030 года и о планах по дальнейшему развитию более чистой, интеллектуальной и устойчивой энергосистемы.

Выступая на сессии «Цели ОАЭ на 2030 год: увеличение доли чистой энергии в энергобалансе», Аль Олама подчеркнул, что ОАЭ придерживаются сбалансированного и прагматичного подхода к энергетическому переходу, сочетая амбициозные климатические цели с обеспечением энергетической безопасности, доступности и надежности энергоснабжения, а также долгосрочного экономического роста.

«Вопрос заключается не просто в том, как производить больше энергии. Речь идет о том, как создать энергосистему, которая будет более чистой, интеллектуальной, эффективной и устойчивой и при этом сможет обеспечивать долгосрочный экономический рост», — сказал он.

Аль Олама отметил, что энергетика является важнейшей основой для развития промышленности, технологий, транспорта и экономики, а также играет все более значимую роль в обеспечении национальной конкурентоспособности. На фоне растущего спроса и стремительного технологического развития, включая все более широкое применение искусственного интеллекта, он подчеркнул необходимость создания энергосистем, способных обеспечивать работу центров обработки данных, электрификацию, развитие транспорта будущего и расширение промышленного производства.

Он также отметил, что ОАЭ продолжают наращивать мощности в сфере чистой энергетики, инвестируя в крупные проекты в сфере солнечной энергетики, АЭС «Барака», системы хранения энергии, электросетевую инфраструктуру и новые технологии.

Кроме того, Аль Олама отметил реализуемый в ОАЭ проект RTC по круглосуточному энергоснабжению из возобновляемых источников. Он объединяет солнечную генерацию с крупномасштабными аккумуляторными системами хранения энергии, что позволяет непрерывно поставлять чистую электроэнергию.

Он пояснил, что повышение энергоэффективности важно как с экологической, так и с экономической точки зрения. Это позволяет снижать расходы, укреплять энергетическую безопасность, уменьшать нагрузку на электросети, повышать эффективность промышленности и удовлетворять растущий спрос без лишних вложений в новые энергетические мощности.

В ходе беседы Аль Олама также рассказал о Глобальном альянсе по энергоэффективности (GEEA), созданном ОАЭ для того, чтобы помочь перейти от заявленных обязательств в сфере энергоэффективности к их практической реализации.

Альянс объединяет правительства, технологические компании, промышленный сектор и финансовые организации, помогая превращать возможности для повышения энергоэффективности в реальные проекты за счет необходимых знаний, технологий и финансирования.

Аль Олама отметил, что многие технологии, решения и источники капитала для повышения энергоэффективности уже существуют, однако между ними необходимо наладить более тесное взаимодействие.

«Технологии есть. Капитал есть. Спрос есть. Чего зачастую не хватает, так это связующего звена между ними», — сказал он.

Аль Олама также призвал к более тесному взаимодействию между всеми участниками энергетического сектора. По его словам, правительства должны формировать благоприятную государственную политику и нормативно-правовую базу, частный сектор — предоставлять технологии и инновационные решения, а финансовые организации — мобилизовать капитал, необходимый для их масштабирования.

«Следующий этап глобального энергетического перехода будут оценивать не только по заявленным целям, но и по реализованным проектам, модернизированным системам, снижению спроса и объему привлеченных инвестиций», — сказал он.

Аль Олама вновь подтвердил приверженность ОАЭ инвестициям в чистую энергетику, повышению энергоэффективности, модернизации инфраструктуры и развитию инноваций в партнерстве с заинтересованными сторонами по всему миру.

«Будущее энергетики будут определять не те, кто ждет перемен, а те, кто готов их возглавить», — заключил он.