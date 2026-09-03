Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили капитанов-регентов Сан-Марино с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 3 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание капитанам-регентам Республики Сан-Марино Аличе Мине и Владимиро Сельве по случаю Национального дня.

Вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания капитанам-регентам Сан-Марино.