ОАЭ и Шри-Ланка расширяют сотрудничество в сфере туризма

ДУБАЙ, 3 сентября 2026 года (WAM) -- ОАЭ и Шри-Ланка обсудили возможности расширения инвестиционного сотрудничества, упрощения туристических поездок, а также обмена передовым опытом в области гостеприимства и гостиничного менеджмента.

Переговоры состоялись в офисе Министерства экономики и туризма ОАЭ в Дубае между министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль Марри и министром иностранных дел, занятости за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом.

Абдулла бин Тук подчеркнул стремление ОАЭ к дальнейшему развитию экономических и туристических связей со Шри-Ланкой. По его словам, туризм является одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами. За первые пять месяцев 2026 года ОАЭ посетили более 43 333 туристов из Шри-Ланки, тогда как по итогам 2025 года их число составило 153 430.

Министры также отметили высокий уровень транспортной связанности между двумя странами: еженедельно между ОАЭ и Шри-Ланкой выполняется 107 прямых авиарейсов. По их мнению, это свидетельствует о прочных торговых и туристических связях между двумя государствами.