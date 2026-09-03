Наследный принц Фуджейры принял послов Индии и Кубы

ФУДЖЕЙРА, 3 сентября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Фуджейры Его Высочество шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки провел отдельные встречи с послом Республики Индия в ОАЭ Дипаком Митталом и послом Республики Куба в ОАЭ Норберто Карлосом Эскалоной Каррильо.

Его Высочество шейх Мохаммед приветствовал послов, прибывших с визитом вежливости, и пожелал им успехов в исполнении обязанностей.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили пути дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.

Послы выразили удовлетворение состоявшейся встречей с наследным принцем Фуджейры и поблагодарили за теплый прием, отметив значительные успехи эмирата Фуджейра в развитии различных отраслей.

На встречах присутствовал директор Администрации наследного принца Фуджейры доктор Ахмед Хамдан Аль Зейуди.