Алиханов указал на рост экспорта промпродукции РФ в I полугодии до $58,8 млрд

МОСКВА, 4 сентября 2026 года (WAM) -- Несырьевой неэнергетический экспорт промышленных товаров РФ в первом полугодии вырос до $58,8 млрд. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ, передает ТАСС.

"По плану в этом году мы должны достичь объема ННЭ в $155,25 млрд, из них товары отраслей промышленности $116,95 млрд. За первые полгода 2026 года промышленный ННЭ увеличился до $58,8 млрд", - цитирует Алиханова ТАСС.

Среди ключевых отраслей, которые демонстрируют прирост в экспорте промтоваров, Алиханов назвал химическую продукцию, в частности, минеральные и химические удобрения, металлургию и драгметаллы, легпром, фармацевтику, парфюмерию и косметику.

"При этом отмечу, что мы идем к достижению всех показателей, установленных в рамках национального проекта. Тем более что сейчас в единую систему поддержки экспортеров добавились центры поддержки экспорта, которые курирует Минпромторг России при методологической поддержке Российского экспортного центра. Это позволит нам эффективнее работать с региональными экспортерами", - добавил министр.

Россия за прошлый год нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 11%, зарекомендовав себя как надежного поставщика высокотехнологичной продукции, сообщал ранее председатель правительства России Михаил Мишустин.

Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".