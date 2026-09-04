Руководство ОАЭ поздравило избранного президента Эстонии

АБУ-ДАБИ, 4 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Юлле Мадизе в связи с ее избранием президентом Эстонской Республики.

Аналогичные поздравительные послания Юлле Мадизе направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.