Президенты ОАЭ и Турции обсудили двусторонние отношения и региональные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 4 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня получил телефонный звонок от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе разговора лидеры обсудили сотрудничество между двумя странами и пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений в интересах развития, реализации общих интересов и повышения благосостояния народов ОАЭ и Турции.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание ситуации в регионе и усилиям по ее урегулированию.

Лидеры подчеркнули необходимость активизировать усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и продвижению прочного мира в интересах всех народов региона.