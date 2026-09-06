Поисково-спасательная команда ОАЭ начала работу в пострадавших от наводнений районах Непала

КАТМАНДУ, 6 сентября 2026 года (WAM) -- Поисково-спасательная команда ОАЭ приступила к работе в районе Расува в Непале в рамках гуманитарных усилий страны по поддержке местных властей в проведении поисково-спасательных работ и ликвидации последствий разрушительных наводнений.

Команда работает в тесной координации с профильными ведомствами Непала и проводит поисково-спасательные работы в пострадавших районах Расувы. Специалисты обследуют местность с использованием современного оборудования и технологий, в том числе беспилотников для аэрофотосъемки, мониторинга территории и создания трехмерных карт. Это позволяет получать более точные данные о пострадавших районах и определять участки для проведения поисков.

Руководитель операций ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Хамуд Аль Афари заявил, что работа команды в Непале отражает стремление страны использовать свои возможности и опыт для поддержки пострадавших.

«Мы координируем действия с непальскими властями, чтобы направлять поисково-спасательные силы в районы, где они наиболее необходимы, и используем имеющиеся у команды передовые технологии для поддержки и ускорения поисков и установления местонахождения пропавших без вести», — сказал он.

С начала работы в Непале команда ОАЭ оказывает непрерывную помощь в различных районах, пострадавших от стихийного бедствия. Работа продолжается, несмотря на трудности с доступом к населенным пунктам, где наводнения и оползни разрушили жизненно важную инфраструктуру. Работа ведется одновременно с оказанием ОАЭ гуманитарной и экстренной помощи пострадавшим и является частью комплексных усилий страны по поддержке государств и народов в условиях кризисов и стихийных бедствий.