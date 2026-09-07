На аукционе в Абу-Даби сокола продали за рекордные 2,1 млн дирхамов

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Сокола Gyr Pure Ultra White продали за рекордные 2,1 млн дирхамов (571 тыс. долларов) на заключительном аукционе соколов в рамках Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) 2026 года. Эта сумма стала самой высокой в истории аукционных продаж соколов.

За сокола Gyr Pure Ultra White из США развернулась активная борьба между участниками торгов. Победная ставка стала самой высокой ставкой, когда-либо предложенной за сокола на аукционе. Эти соколы ценятся за исключительно редкое белое оперение, чистую родословную и эффектный внешний вид. В этом году они стали одними из самых востребованных на аукционах ADIHEX.

Аукционы соколов традиционно являются одним из самых ожидаемых событий выставки. Они подчеркивают особое место соколиной охоты в наследии ОАЭ и высокий международный спрос на редких хищных птиц.

Благодаря специальным программам, соревнованиям и выставкам ADIHEX продолжает привлекать внимание к значению соколиной охоты в культуре и одновременно способствует сохранению этой традиции для будущих поколений.

На протяжении многих лет ADIHEX остается местом встречи сокольников, заводчиков, коллекционеров и любителей соколиной охоты, способствуя сохранению этой древней традиции как важной части наследия ОАЭ и стран Залива.