Президент ОАЭ начнет государственный визит в Германию 9 сентября

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян в среду, 9 сентября, начнет государственный визит в Федеративную Республику Германия.

В ходе визита Его Высочество встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. Стороны обсудят прочные отношения между двумя странами, а также возможности дальнейшего углубления сотрудничества, прежде всего в экономической сфере и в области развития, в интересах обеих стран.

Переговоры пройдут в рамках стратегического партнерства между ОАЭ и Германией.

Стороны также обсудят региональные и международные события и вопросы, представляющие взаимный интерес.