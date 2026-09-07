КАТМАНДУ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Поисково-спасательная команда ОАЭ продолжает работу в районе Расува в Непале в рамках гуманитарных усилий страны по поддержке местных властей в проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий разрушительных наводнений.

Полевые работы ведутся в координации с непальскими властями с использованием современного оборудования и технологий для обследования местности. Для аэрофотосъемки, мониторинга территории и создания трехмерных карт также применяются беспилотники.

Эти средства помогают ускорить поисково-спасательные работы, эффективнее использовать время и ресурсы и усилить поддержку пострадавших в условиях тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в Непале после наводнений, в результате которых тысячи людей погибли или пропали без вести.

Руководитель операций ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Хамуд Аль Афари заявил, что команда задействует все имеющиеся ресурсы для оказания гуманитарной поддержки в сложных условиях, поиска пропавших без вести в пострадавших от стихийного бедствия районах и оценки ситуации в других затронутых районах, чтобы обеспечить дальнейшее оказание помощи пострадавшим.

Он добавил, что эти усилия подтверждают неизменную приверженность ОАЭ оказанию гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий в разных странах мира, и поддержке людей в периоды кризисов и чрезвычайных ситуаций.