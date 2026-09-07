ОАЭ рассказали о подготовке к проведению Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ совместно с Национальным управлением СМИ в понедельник провело брифинг, посвященный подготовке страны к проведению Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года.

Конференция пройдет с 8 по 10 декабря в партнерстве с Республикой Сенегал.

Ее проведение отражает приверженность ОАЭ укреплению водной безопасности и поддержке глобальных усилий по разработке практических и устойчивых решений в области управления водными ресурсами, а также обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и санитарным услугам.

Брифинг прошел в Национальном управлении СМИ в рамках усилий по укреплению координации между государственными ведомствами и обеспечению всестороннего освещения крупных международных инициатив и мероприятий. Он также призван подчеркнуть роль ОАЭ как международной площадки для диалога и выработки совместных решений, а также привлечь внимание к ключевым вопросам водной безопасности, устойчивого развития и изменения климата.

В брифинге принял участие помощник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балалаа. Он рассказал о значении проведения конференции в ОАЭ, ходе подготовки к ней и ее роли в укреплении международного диалога и ускорении усилий по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и санитарным услугам.

Конференция ООН по водным ресурсам 2026 года будет посвящена практической реализации международных обязательств, объединению финансовых ресурсов, технологий и инноваций для разработки практических решений в области управления водными ресурсами, а также развитию международных партнерств, способных обеспечивать устойчивые результаты и расширять масштаб их применения.

Абдулла Балалаа заявил, что проведение ОАЭ Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года в партнерстве с Республикой Сенегал отражает приверженность страны поддержке многостороннего взаимодействия и укреплению глобального сотрудничества в решении проблем, связанных с водными ресурсами. Он отметил, что конференция станет важным этапом для объединения усилий и ускорения перехода от международных обязательств к конкретным действиям, направленным на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами.

Он пояснил, что конференция станет площадкой для диалога между правительствами, международными организациями, финансовыми институтами, частным сектором, экспертами и представителями гражданского общества. Участники обсудят пути укрепления сотрудничества, обмена знаниями и опытом, а также разработки практических и устойчивых решений в области управления водными ресурсами.

Балалаа вновь подтвердил приверженность ОАЭ долгосрочному сотрудничеству с международным сообществом, чтобы Конференция ООН по водным ресурсам 2026 года стала важным поворотным этапом в работе по вопросам климата и водных ресурсов. Этому должны способствовать ускорение внедрения инноваций и использование устойчивых технологических решений, направленных на защиту интересов будущих поколений.

Балалаа отметил важность брифинга, организованного Национальным управлением СМИ совместно с Министерством иностранных дел ОАЭ. На нем были представлены ход подготовки страны к проведению конференции, итоги недавних международных встреч и консультаций, а также ключевые приоритеты следующего этапа. Брифинг также призван повысить внимание к вопросам водных ресурсов и поддержать национальные и международные усилия по их решению.

Заместитель председателя и генеральный секретарь Национального управления СМИ Мохаммед Саид Аль Шеххи заявил, что проведение брифинга отражает стратегическое партнерство и тесное взаимодействие между государственными структурами, а также стремление скоординировать информационную и коммуникационную работу в рамках подготовки ОАЭ к конференции и обеспечить высокий уровень готовности СМИ с учетом статуса страны и масштаба этого международного мероприятия.

Он добавил, что конференция станет важным этапом в продвижении вопросов водных ресурсов в международной повестке и позволит представить подход ОАЭ к развитию международного сотрудничества, обмену знаниями и формированию партнерств для решения проблем, связанных с водными ресурсами.

По его словам, Национальное управление СМИ обеспечивает всестороннее информационное сопровождение конференции, чтобы ключевая информация и основные тезисы были доступны аудитории, а значение и итоги мероприятия получили широкое освещение как в ОАЭ, так и за рубежом.

Аль Шеххи отметил ключевую роль СМИ в повышении осведомленности общественности о проблемах, связанных с водными ресурсами, и важности участия в их решении. По его словам, этот брифинг стал началом комплексной информационно-просветительской кампании, которая будет сопровождать подготовку ОАЭ к конференции вплоть до ее проведения.

Конференция ООН по водным ресурсам 2026 года призвана ускорить реализацию Цели устойчивого развития № 6, которая предусматривает обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарным услугам, а также устойчивое управление водными ресурсами. Еще одной задачей конференции станет укрепление международного сотрудничества для решения растущих проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире.

Конференция пройдет в Абу-Даби и объединит представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов, частного сектора, научного сообщества и гражданского общества. Участники сосредоточатся на укреплении партнерств и ускорении разработки практических и устойчивых решений глобальных проблем в области водных ресурсов.