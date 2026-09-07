Президент ОАЭ получил телефонный звонок от президента Ливана

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня получил телефонный звонок от президента Ливанской Республики Жозефа Ауна.

В ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения и сотрудничество, подтвердив стремление к их дальнейшему укреплению в интересах двух стран и их народов.

Стороны также рассмотрели последние события в Ливане и предпринимаемые усилия по укреплению безопасности и стабильности в стране.

Жозеф Аун поблагодарил шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и выразил признательность за поддержку, которую ОАЭ оказывают Ливану и его народу, пожелав ОАЭ дальнейшего процветания.

Кроме того, лидеры обсудили ряд региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности ситуацию на Ближнем Востоке.