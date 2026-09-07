Министр внешней торговли на саммите AIM: объем ненефтяной внешней торговли ОАЭ в первом полугодии достиг 1,9 трлн дирхамов

ДУБАЙ, 7 сентября 2026 года (WAM) -- Министр внешней торговли ОАЭ и председатель 15-го инвестиционного саммита AIM 2026 доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди заявил, что ОАЭ прочно утвердились в качестве одного из мировых центров торговли и инвестиций. По его словам, этому способствуют открытая и гибкая экономика, широкая сеть международных партнерств, развитая инфраструктура, а также законодательная и нормативная база, создающая благоприятные условия для ведения бизнеса. Эти преимущества позволяют ОАЭ использовать глобальные изменения для создания новых возможностей экономического роста.

Саммит, открывшийся сегодня во Всемирном торговом центре Дубая, собрал лидеров, представителей органов власти, институциональных инвесторов и новаторов. В нем принимают участие 25 тыс. человек из 191 страны и организации, а также 540 международных спикеров. Программа включает 103 пленарные, интерактивные и дискуссионные сессии.

Аль Зейуди отметил, что инвестиционный саммит AIM 2026 проходит под девизом «Переосмысление глобального процветания: новые инвестиционные возможности для устойчивого и инклюзивного будущего» в период стремительных изменений в мировой экономике, которые меняют сферу торговли и инвестиций. Эти процессы обусловлены развитием технологий, геополитическими изменениями, активизацией усилий в области устойчивого развития и появлением новых центров экономического роста в различных регионах мира.

По его словам, ОАЭ заблаговременно начали готовиться к этим изменениям и продолжают развивать экономическую модель, основанную на открытости и международном партнерстве. Он отметил, что в первом полугодии 2026 года объем ненефтяной внешней торговли страны превысил 1,9 трлн дирхамов.

Он добавил, что в 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в ОАЭ составил 48,3 млрд долларов. По этому показателю страна поднялась на девятое место в мире среди крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций, а их накопленный объем в ОАЭ превысил 1,17 трлн дирхамов.

Аль Зейуди отметил, что на следующем этапе ожидаются быстрые изменения в географии мировой экономики, переход к технологически ориентированным моделям развития, а также превращение устойчивого развития в новую инвестиционную возможность.

Он подчеркнул важность инвестиций в перспективные отрасли, прежде всего в искусственный интеллект, чистую энергетику, климатические технологии, продовольственную и водную безопасность, а также устойчивую инфраструктуру.

Он подчеркнул, что ОАЭ предлагают инвесторам не просто рынок, а глобальную платформу для роста, расширения бизнеса и выхода на новые рынки. Аль Зейуди также отметил важность долгосрочных партнерств, способствующих передаче знаний и технологий, созданию рабочих мест, а также устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

По его словам, ОАЭ намерены и впредь выступать связующим звеном между рынками и экономиками, открывая новые возможности для торговли, инвестиций и развития технологий. Министр подчеркнул, что на следующем этапе необходимо перейти от разговоров о будущем инвестиций к «инвестициям в будущее».