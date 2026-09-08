Число погибших от Эболы в ДР Конго выросло до 3 226

КИНШАСА, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Число погибших от Эболы в Демократической Республике Конго выросло до 3 226, общее число случаев заболевания достигло 6 686.

Министерство коммуникаций и СМИ ДР Конго сообщило в соцсети X, что по состоянию на 6 сентября в стране подтверждено 6 686 случаев заражения Эболой, включая 3 226 летальных исходов.

21 августа 2026 года представители ООН, координирующие меры реагирования, призвали международное сообщество срочно предоставить ресурсы для сдерживания быстро распространяющейся эпидемии Эболы в стране.