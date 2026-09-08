Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Северной Македонии с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, а также премьер-министру страны Христиану Мицкоски.