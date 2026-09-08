ОАЭ решительно осудили атаки хуситов на гражданские и экономические объекты и суда Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаки хуситской группировки на гражданские и экономические объекты в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран в Саудовской Аравии. В результате десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети, получили ранения.

ОАЭ также осудили продолжающиеся атаки на коммерческие суда в Красном море, представляющие угрозу безопасности судоходства.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и создают угрозу ее безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение ее безопасности и стабильности.