Россия планирует увеличить долю креативной экономики в ВВП страны до 6% к 2030 году

МОСКВА, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Креативная экономика обеспечивает 4,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) России, и к 2030 году эту долю планируется нарастить до 6 процентов. Об этом заявила директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Анастасия Золотухина, сообщается на сайте ведомства, передает TV BRICS.

Ключевую роль в достижении этой цели сыграют новые инструменты развития сектора: экспортные механизмы, фонды целевого капитала (эндаументы) и цифровые финансовые активы, доступные в том числе некоммерческим организациям (НКО), работающим в творческих индустриях, уточнила эксперт.

«Эндаумент – это технология, превращающая разовое пожертвование или грант в постоянный источник дохода для реализации миссии организации», – сказала Анастасия Золотухина.

Развитие эндаументов для НКО в креативных индустриях становится возможным благодаря укреплению рынка целевых капиталов в России. В настоящее время его совокупный объем превышает 204 млрд рублей. Известны успешные примеры использования таких механизмов в сфере культуры и искусства: целевой капитал Эрмитажа составляет 530 млн рублей, Третьяковской галереи – 189 млн рублей. Правительством России утвержден план мероприятий по развитию фондов целевого капитала до 2036 года.

Поддержку бизнесу оказывают экспортные каталоги российской продукции, ориентированные на потребителей и партнеров в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, рассматривается предложение о формировании специализированного каталога креативных продуктов Дальнего Востока. Для этого уже отобраны 70 перспективных креативных компаний макрорегиона.