Заявление МИД ОАЭ в связи с сообщениями СМИ

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что правительство страны не комментирует сообщения СМИ или предположения относительно переговоров между руководителями правительств.

В МИД отметили, что с 7 октября действия ОАЭ неизменно были направлены на деэскалацию, поддержание региональной стабильности и предотвращение насилия.

Государственные структуры ОАЭ и Израиля поддерживают открытые и прямые каналы связи с момента установления отношений более пяти лет назад. При необходимости соответствующая информация по линии разведслужб передавалась и продолжает передаваться между профильными ведомствами двух стран.