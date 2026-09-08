Etihad с 4 октября запускает рейсы на побережье Красного моря в Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2026 года (WAM) -- Авиакомпания Etihad Airways объявила о запуске с 4 октября 2026 года рейсов на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Полеты будут выполняться круглый год через международный аэропорт Red Sea International в провинции Табук. Перелет из Абу-Даби займет чуть более трех часов.

Пассажиры Etihad смогут добираться до побережья Красного моря круглый год с одной пересадкой в Абу-Даби из различных пунктов маршрутной сети авиакомпании, в том числе из стран Залива и Индийского субконтинента.

Побережье Красного моря станет шестым направлением Etihad в Саудовской Аравии наряду с Эр-Риядом, Джиддой, Даммамом, Мединой и Эль-Касимом.

Главный исполнительный директор Etihad Airways Антоноальдо Невес заявил: «Отдых на островах, среди коралловых рифов и вдали от городской суеты, ради которого обычно приходится совершать дальний перелет, теперь доступен всего в нескольких часах полета из Абу-Даби и с одной пересадкой из любой точки маршрутной сети Etihad».

Рейсы между Абу-Даби и побережьем Красного моря начнут выполняться 4 октября 2026 года один раз в неделю, а с 25 октября — два раза в неделю.