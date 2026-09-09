ОАЭ активизировали поисково-спасательные и гуманитарные операции в Непале

АБУ-ДАБИ, 9 сентября 2026 года (WAM) -- ОАЭ продолжают оказывать гуманитарную помощь Непалу после сильных наводнений, поддерживая поисково-спасательные работы и доставляя срочную помощь пострадавшим в координации с властями страны.

Поисково-спасательная команда ОАЭ продолжает работу в районе Расува с применением современных технических средств. В частности, специалисты используют беспилотники для аэросъемки и обследования местности, а также создания трехмерных карт. Это позволяет повысить эффективность поисково-спасательных работ, ускорить поиск пропавших без вести и облегчить доступ в пострадавшие районы.

В рамках гуманитарных усилий ОАЭ к настоящему времени направили в Непал четыре самолета, доставивших в общей сложности 186 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли палатки, продовольствие, принадлежности для временного размещения, предметы первой необходимости, электрогенераторы и логистическое оборудование.

Кроме того, часть необходимых товаров закупается непосредственно на местном рынке Непала, что позволяет ускорить оказание помощи пострадавшим.

ОАЭ также направили в Непал специализированную поисково-спасательную команду полиции Дубая, оснащенную современным оборудованием и техническими средствами. Команда оказывает содействие непальским властям в проведении поисково-спасательных работ, поиске пропавших без вести и обследовании пострадавших районов.

Руководитель операций ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Хамуд Аль Афари заявил, что эмиратские специалисты продолжают выполнять свои задачи в координации с властями Непала, задействуя все имеющиеся ресурсы и технические возможности для проведения поисково-спасательных работ и оказания гуманитарной помощи в сложных условиях на местах.