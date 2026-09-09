Посол ОАЭ: визит президента в Германию является важной вехой в отношениях между двумя странами

БЕРЛИН, 9 сентября 2026 года (WAM) -- Посол ОАЭ в Федеративной Республике Германия Ахмед Аль Аттар заявил, что государственный визит президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Германию является важной вехой в отношениях между двумя странами и открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества.

Он отметил: «С 1972 года ОАЭ и Германия последовательно укрепляют партнерские отношения, которые с каждым годом становятся все более прочными. Важной вехой стало подписание в 2004 году Соглашения о стратегическом партнерстве, которое расширило рамки сотрудничества между двумя странами. В дальнейшем стороны предприняли ряд важных шагов по углублению двусторонних связей».

По словам Аль Аттара, о глубине экономических связей между двумя странами свидетельствуют показатели взаимной торговли. В 2025 году объем ненефтяной торговли достиг 15,56 млрд долларов, что на 14,6% больше, чем в 2024 году.

«При этом партнерство ОАЭ и Германии не ограничивается торговлей. Обе страны все активнее развивают сотрудничество в сферах, которые будут определять будущее экономики, включая искусственный интеллект, передовые технологии, чистую энергетику, водород, высокотехнологичное производство, цифровую инфраструктуру и логистику», - сказал посол.

Он отметил: «Германия обладает передовым промышленным, технологическим и научно-исследовательским потенциалом, тогда как ОАЭ предлагают развитую инвестиционную экосистему, современную инфраструктуру и стратегическое положение на пересечении путей между Азией, Европой и Африкой. Такое сочетание преимуществ открывает возможности для новых инвестиций и инновационных проектов, а также расширяет перспективы для стартапов, предпринимателей и молодых специалистов в обеих странах».

Аль Аттар добавил, что визит свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в дальнейшем развитии партнерства, использовании возможностей для сотрудничества в конкретных проектах и инициативах, а также создании новых направлений взаимодействия в интересах двух стран и их народов и во имя более благополучного будущего.

Он отметил, что в энергетической сфере расширяются перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, водорода и климатических технологий, что способствует укреплению энергетической безопасности и ускорению перехода к более устойчивому будущему.

Аль Аттар подчеркнул, что партнерство ориентировано не только на уже достигнутые результаты, но и на дальнейшее расширение сотрудничества и новые совместные достижения. По его словам, отношения между ОАЭ и Германией основаны на доверии и взаимодополняемости, а стороны объединяет общее видение благополучного и перспективного будущего для двух стран и их народов.



