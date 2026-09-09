Президент ОАЭ прибыл в Германию с государственным визитом

БЕРЛИН, 9 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Берлин с государственным визитом в Германию.

После пересечения воздушной границы Германии самолет президента ОАЭ в знак приветствия сопровождали немецкие военные самолеты.

По прибытии президента ОАЭ состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула и артиллерийским салютом из 21 залпа.

В состав сопровождающей делегации вошли заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян; председатель Федерального национального совета Сакр Гобаш; генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аль Шамси; председатель Управления президента по стратегическим вопросам доктор Ахмед Мубарак Аль Мазруи; министр промышленности и передовых технологий доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер; министр внешней торговли доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди; государственный министр по вопросам обороны Мохамед бин Мубарак Аль Мазруи; государственный министр Нура бинт Мохамед Аль Кааби; государственный министр Лана Заки Нусейбе; советник президента ОАЭ по вопросам стратегических исследований и передовых технологий Фейсал Абдулазиз Аль Баннаи; посол ОАЭ в Германии Ахмед Аль Аттар, а также ряд других официальных лиц ОАЭ.