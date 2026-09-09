Шахбут бин Нахайян встретился с Массадом Булосом в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 сентября 2026 года (WAM) -- Государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян встретился в Вашингтоне с советником президента США по арабским и африканским вопросам Массадом Булосом.

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, уделив особое внимание темам, связанным с Африканским континентом.

Стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов и обменялись мнениями об усилиях, направленных на укрепление безопасности, стабильности и мира, а также на содействие развитию и процветанию региона.

Стороны подчеркнули важность продолжения консультаций и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, что отражает глубину стратегических отношений между ОАЭ и США.