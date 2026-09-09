ОАЭ и Германия: десятилетие стратегического партнерства, политического диалога и экономического сотрудничества

БЕРЛИН, 9 сентября 2026 года (WAM) -- Бывший посол ОАЭ в Германии Мохаммед Ахмед Аль Махмуд заявил, что государственный визит президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна знаменует новый важный этап в отношениях между двумя странами.

Он отметил, что за последнее десятилетие отношения между ОАЭ и Германией прошли путь от установления стратегического партнерства и активизации визитов на высоком уровне и институционального сотрудничества до прочного партнерства, существующего сегодня. При этом взаимное доверие и общие интересы неизменно оставались основой двусторонних связей.

Аль Махмуд добавил: «Этот государственный визит имеет для меня особое значение, поскольку дает возможность увидеть, как развивались инициативы, начало которым было положено более пяти десятилетий назад, и как отношения между ОАЭ и Германией переросли в прочное и ориентированное на будущее партнерство. Визит также открывает важные возможности для дальнейшего развития достигнутых результатов и расширения сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, технологий, энергетики, образования и инноваций, что отвечает общим интересам двух стран и способствует реализации устремлений их руководства и народов».

В заключение Аль Махмуд отметил, что сила отношений между ОАЭ и Германией заключается в их способности развиваться с учетом меняющихся обстоятельств, сохраняя при этом приверженность принципам уважения, доверия и диалога.

Он подчеркнул, что государственный визит открывает новую главу в партнерстве, начало которому было положено много лет назад и которое продолжает способствовать формированию более благополучного и светлого будущего.



