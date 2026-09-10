Цены на золото и серебро стабилизировались, другие драгоценные металлы подорожали

ЛОНДОН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото и серебро после заметных колебаний в целом стабилизировались, тогда как другие драгоценные металлы, включая платину, демонстрировали большую устойчивость на фоне меняющихся ожиданий относительно процентных ставок Федеральной резервной системы США и устойчивых экономических показателей страны.

Спотовая цена золота практически не изменилась и составила 4 396,69 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре снизились на 0,4% до 4 440,80 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов спотовая цена серебра осталась на уровне 67,30 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,1% до 1 897,57 доллара, палладий — на 0,2% до 1 355,44 доллара за унцию.