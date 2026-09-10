Спасатели ОАЭ обнаружили шестерых пропавших без вести в Непале

КАТМАНДУ, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Поисково-спасательная команда ОАЭ продолжает работу в Непале, оказывая поддержку местным властям в поисково-спасательных операциях после разрушительных наводнений.

В координации с непальскими властями спасатели обнаружили шестерых пропавших без вести в районе Тришули. Поисковые работы в пострадавших районах продолжаются. Команда выполняет сложные задачи в условиях труднодоступной местности, демонстрируя высокий уровень подготовки и оперативной готовности.

Работы продолжаются в Расуве и Тришули. Спасатели используют современное оборудование и технологии, включая беспилотники для обследования местности, аэрофотосъемки и создания трехмерных карт. Это позволяет повысить эффективность поисков и точнее определять районы для проведения операций.

Руководитель операций ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Хамуд Аль Афари сообщил, что команда продолжает работать в координации с непальскими властями, используя свой опыт и технические возможности для проведения поисково-спасательных работ и поиска пропавших без вести.

Поисково-спасательные работы проводятся в рамках гуманитарной операции ОАЭ в Непале, которая также предусматривает оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия.