Президент Германии приветствовал президента ОАЭ на вилле Борзиг в Берлине

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал президента ОАЭ Его Высочество шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна на вилле Борзиг в Берлине в рамках государственного визита главы ОАЭ в Германию.

У исторической виллы Борзиг на берегу озера состоялась официальная церемония встречи президента ОАЭ. Прозвучали государственные гимны ОАЭ и Германии, после чего Его Высочество осмотрел строй почетного караула.

Президент ОАЭ оставил запись в книге почетных гостей, выразив удовлетворение визитом в Германию и отметив прочные отношения, связывающие две страны. Он также выразил надежду на их дальнейшее развитие и процветание.

Президенту ОАЭ представили присутствовавших на церемонии немецких министров и высокопоставленных официальных лиц. В свою очередь президент Германии поприветствовал членов сопровождавшей Его Высочество делегации ОАЭ, в которую вошли заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и высокопоставленных официальных лиц.